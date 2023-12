Toyota-Aktie: Toyota-Tochter Daihatsu setzt alle Fahrzeugauslieferungen aus

Bei einer Untersuchung seien - zusätzlich zu im Frühjahr festgestellten Problemen bei Türverkleidungen und Seitenaufpralltests - neue Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, teilte Toyota Motor am Mittwoch in Tokio mit. Diese betrafen den Angaben zufolge insgesamt 64 Fahrzeugmodelle, darunter 22 Modelle, die von Toyota verkauft werden.

Als Reaktion habe Daihatsu beschlossen, "die Auslieferung aller von Daihatsu entwickelten und derzeit in Produktion befindlichen Modelle sowohl in Japan als auch in Übersee vorübergehend auszusetzen". Toyota habe ebenfalls beschlossen, die Auslieferungen der betroffenen Modelle vorübergehend einzustellen. Ein unabhängiges Gremium hatte Ermittlungen gegen Daihatsu eingeleitet, nachdem im Frühjahr Probleme bekannt geworden waren.

Toyota kündigte zugleich eine "grundlegende Reform" an, "um Daihatsu als Unternehmen neu zu beleben". Dies erfordere nicht nur eine Überprüfung des Managements und der Geschäftsabläufe, sondern auch eine Überprüfung der Organisation und Struktur. Toyota werde die "Wiederbelebung von Daihatsu in vollem Umfang unterstützen".

/sl/DP/jha

TOKIO (dpa-AFX)