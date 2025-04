Trade Republic in Österreich ab sofort "steuereinfach", kostenfreies Girokonto mit AT IBAN und 2,25 Prozent Zinsen p.a. auf das gesamte Guthaben!

Trade Republic ist steuereinfach. Damit bietet Europas größte Sparplattform die automatische Steuerabführung für Kapitalerträge für Österreicher an und positioniert sich als erster internationaler Herausforderer lokaler Banken.

Neben einer österreichischen IBAN führt Trade Republic nun auch sein kostenloses Girokonto ein. Dieses integriert sich nahtlos in die bereits verfügbare Trade Republic Karte - mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen, kostenlosen Abhebungen ab 100 Euro und gebührenfreien Zahlungen weltweit.

Kunden profitieren weiterhin vom vollen EZB-Einlagenzins von aktuell 2,25 Prozent pro Jahr auf das gesamte Geldguthaben. Die bisherige Obergrenze von 50.000 Euro entfällt.

Mit über 100.000 Kunden gehört Trade Republic zu den führenden Brokern in Österreich. Nach Frankreich und Italien ist Österreich bereits der dritte Markt in nur vier Monaten, in dem Trade Republic ein vollständig lokalisiertes Angebot einführt.

Wien, 24. April 2025 - Trade Republic geht in Österreich den nächsten großen Schritt und ist nun "steuereinfach". Ab sofort profitieren Kunden nicht nur von der automatischen Steuerabführung bei Kapitalerträgen und Kryptowährungen, sondern auch von einer österreichischen IBAN und einem kostenlosen Girokonto mit 2,25 Prozent Zinsen auf das gesamte Guthaben - ohne Obergrenze. Mit mehr als 100.000 Kunden in Österreich zählt Trade Republic bereits zu den größten Brokern des Landes. Die größte europäische Sparplattform, mit insgesamt über 8 Millionen Kunden und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro, unterstreicht einmal mehr ihren Anspruch, Bankgeschäfte und langfristigen Vermögensaufbau für alle Europäer einfacher und günstiger zu machen.

"Unsere Mission ist es, allen Menschen den einfachen und kostengünstigen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Dazu zählt auch, dass unsere Kunden sich nicht mit komplizierten Steuerabrechnungen beschäftigen müssen, sondern die Abführung der Steuern automatisiert im Hintergrund erfolgt. Mit unseren neuen, auf österreichische Sparer zugeschnittenen Produkten haben wir jetzt das beste Angebot für alle, die ihr Geld selbst in die Hand nehmen möchten", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Mit der Einführung der automatischen Steuerabführung auf Kapital- und Kryptoerträge setzt Trade Republic einen neuen Standard für den Vermögensaufbau in Österreich. Damit bietet Europas größte Sparplattform alle essentiellen Bankdienstleistungen, die Österreicher benötigen, um ihr Geld einfach, sicher und kostengünstig für sich arbeiten zu lassen.

"Mich freut es besonders, dass wir auf vielfachen Kundenwunsch sagen können: Trade Republic ist "steuereinfach" in Österreich. Ein echter Wendepunkt, nicht nur für unsere Bestandskunden, sondern auch für alle, die mit dem langfristigen Vermögensaufbau starten wollen", sagt Oswald Salcher, Country Manager Österreich bei Trade Republic. "Das österreichische Pensionssystem wird bereits massiv durch Steuergelder gestützt, während Eigenvorsorge kaum gefördert wird. Umso wichtiger ist es, dass immer mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, finanziell eigenständig vorzusorgen."

Das kostenlose Girokonto mit österreichischer IBAN erweitert das bestehende Kartenangebot von Trade Republic und bietet mit der Saveback-Funktion einen besonderen Vorteil: Kunden erhalten 1 Prozent ihrer Kartenzahlungen automatisch in ihren Sparplan zurück - eine einzigartige Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Bezahlt von Trade Republic.

Zusätzlich zum neuen Girokonto gibt Trade Republic weiterhin die vollen EZB-Zinsen an alle bestehenden und neuen Kunden weiter - aktuell 2,25 Prozent pro Jahr. Ab sofort profitieren alle Kunden von unbegrenzten Zinsen auf das verfügbare Geldguthaben. Dies ersetzt die bisherige Obergrenze von 50.000 Euro. Die Zinsen werden täglich berechnet, monatlich ausgezahlt und gelten für Neu- und Bestandskunden. Das Geld wird weiterhin bei Partnerbanken wie Deutsche Bank, J.P. Morgan oder der HSBC und unterliegt der europäischen Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro.

Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘ Pension Plan, Sequoia, Creandum und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.