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16.04.2026 06:31:29
TRANSACTION legte Quartalsergebnis vor
TRANSACTION hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,97 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 6,88 Milliarden JPY gegenüber 6,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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