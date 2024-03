Transat AT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transat AT hat am 14.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Transat AT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,110 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,620 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 785,5 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Transat AT einen Umsatz von 667,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at