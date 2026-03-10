|
10.03.2026 14:32:21
Transcontinental Inc. Bottom Line Declines In Q1
(RTTNews) - Transcontinental Inc. (TCL_A.TO) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $29.7 million, or $0.36 per share. This compares with $56.6 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, Transcontinental Inc. reported adjusted earnings of $6.7 million or $0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $263.5 million from $257.7 million last year.
Transcontinental Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.7 Mln. vs. $56.6 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.67 last year. -Revenue: $263.5 Mln vs. $257.7 Mln last year.
