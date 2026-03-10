|
10.03.2026 20:17:43
Transcontinental Reports Lower Q1 Profit
(RTTNews) - Transcontinental Inc. (TCL-A.TO) on Tuesday, reported first quarter results.
Net earnings of CAD 29.7 million, or CAD 0.36 per share, for the first quarter ended January 25, 2026, compared with CAD 56.6 million, or CAD 0.67 per share, in the same quarter last year.
Revenue for the quarter increased to CAD 263.5 million from CAD 257.7 million.
Operating earnings declined to CAD 8.2 million from CAD 18.8 million a year earlier, reflecting higher operating expenses and impairment costs.
The company reported a small loss from continuing operations of CAD 0.2 million, compared with earnings of CAD 4.8 million in the prior-year period.
TCL_A.TO is currently trading at CAD 23.09, down CAD 0.38 or 1.62 percent on the Toronto Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.