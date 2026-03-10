10.03.2026 20:17:43

Transcontinental Reports Lower Q1 Profit

(RTTNews) - Transcontinental Inc. (TCL-A.TO) on Tuesday, reported first quarter results.

Net earnings of CAD 29.7 million, or CAD 0.36 per share, for the first quarter ended January 25, 2026, compared with CAD 56.6 million, or CAD 0.67 per share, in the same quarter last year.

Revenue for the quarter increased to CAD 263.5 million from CAD 257.7 million.

Operating earnings declined to CAD 8.2 million from CAD 18.8 million a year earlier, reflecting higher operating expenses and impairment costs.

The company reported a small loss from continuing operations of CAD 0.2 million, compared with earnings of CAD 4.8 million in the prior-year period.

TCL_A.TO is currently trading at CAD 23.09, down CAD 0.38 or 1.62 percent on the Toronto Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen