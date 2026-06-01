APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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01.06.2026 13:35:38
Transcript: APA Q1 2026 Earnings Conference Call
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