Transocean Ltd. Announces $193 Million Ultra-Deepwater Drillship Contract

STEINHAUSEN, Switzerland , Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) ("Transocean") today announced a one-year contract for the Deepwater Conqueror with an undisclosed operator in the U.S. Gulf of Mexico . The contract is expected to commence in October 2025 and contribute