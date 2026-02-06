|
06.02.2026 06:31:28
Transport legte Quartalsergebnis vor
Transport gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,96 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Transport ein EPS von 13,04 INR je Aktie vermeldet.
Transport hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,49 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
