25.02.2026 06:31:29
Treasure Global präsentierte Quartalsergebnisse
Treasure Global hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,000 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Treasure Global im vergangenen Quartal 1,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 260,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Treasure Global 0,3 Millionen USD umsetzen können.
