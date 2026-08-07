Tredegar Corporation Reports Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Tredegar Corporation (TG) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $6.02 million, or $0.17 per share. This compares with $1.73 million, or $0.05 per share, last year.

Excluding items, Tredegar Corporation reported adjusted earnings of $6.4 million or $0.18 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.7% to $216.24 million from $179.12 million last year.

Tredegar Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.02 Mln. vs. $1.73 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.05 last year. -Revenue: $216.24 Mln vs. $179.12 Mln last year.