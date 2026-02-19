Trend Micro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Trend Micro hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 60,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 73,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 262,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Trend Micro einen Gewinn von 259,05 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 275,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 272,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

