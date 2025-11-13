Trend Micro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Trend Micro hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 95,72 JPY. Im Vorjahresviertel waren 65,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 68,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trend Micro 68,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at