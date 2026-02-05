Trent legte Quartalsergebnis vor

Trent präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,45 Milliarden INR im Vergleich zu 46,57 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 16,57 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 53,04 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at