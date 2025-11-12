Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
12.11.2025 18:23:22
Trial begins for Germany's 2024 Christmas market attack
The defendant is charged with murder. Investigators have looked into leads that he was motivated by far-right extremism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!