Triple Flag Precious Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Triple Flag Precious Metals lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 100,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at