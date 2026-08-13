Tritech Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tritech Group veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 4,6 Millionen SGD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,8 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at