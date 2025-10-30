Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
|
30.10.2025 16:58:00
Trump administration to reduce eligibility for major student-loan forgiveness program
The Trump administration is cutting eligibility for one of the most prominent loan-forgiveness programs, which provides debt relief to borrowers working in public service.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
