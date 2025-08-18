18.08.2025 19:22:39

Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen über den Ukraine-Krieg am Weißen Haus empfangen. Die beiden gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war./rin/DP/he

Vor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
