Trump droht Spanien mit Handelsboykott

Von Anita Hamilton

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat Spanien mit einem Handelsboykott gedroht. "Wir werden den gesamten Handel mit Spanien einstellen. Wir wollen nichts mit Spanien zu tun haben", sagte er während eines Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz vor Journalisten im Oval Office. Trump fügte hinzu, er habe Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Geschäfte" mit Spanien einzustellen. "Spanien hat sich schrecklich verhalten", sagte Trump mit Blick auf die Reaktion der Nato-Länder auf den US-Raketenangriff auf den Iran, ohne jedoch ein konkretes Beispiel dafür zu nennen, was Spanien getan hat, um die US-Regierung dazu zu veranlassen, die Einstellung aller Handelsbeziehungen in Betracht zu ziehen.

Am Montag hatte Nato-Mitglied Spanien den USA laut dem staatlichen spanischen Sender RTVE den Zugang zu Luftwaffenstützpunkten für "alles, was nicht im Vertrag enthalten ist und nicht unter die UN-Charta fällt", verweigert.

Später relativierte Trump seine Aussagen etwas, indem er sagte: "Ich könnte morgen oder heute alle Geschäfte mit Spanien einstellen, und wir könnten das mit Spanien tun."

March 03, 2026 13:38 ET (18:38 GMT)