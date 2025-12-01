Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
US-Notenbank 01.12.2025 09:36:39

Trump: Entscheidung für neuen Fed-Chef gefallen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seine Entscheidung für einen neuen Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) getroffen.

"Ich weiß, wen ich wählen werde", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Einen Namen nannte er allerdings nicht. "Wir werden es bekanntgeben", erklärte der US-Präsident.

Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut nominieren wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten Druck auf Powell aus und beschimpft ihn. Ein niedrigerer Leitzins würde die Wirtschaft ankurbeln und der Regierung viele Milliarden beim Schuldendienst sparen - nach Expertenansicht allerdings auch die Inflation anheizen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, als Favorit für den Posten gehandelt. "Wenn er mich auswählt, werde ich diese Aufgabe gerne übernehmen", sagte Hassett am Sonntag dem Sender Fox News. Hassett gilt als Vertreter einer lockeren Geldpolitik. Die Zentralbank ist von Gesetzes wegen unabhängig.

