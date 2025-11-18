Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 15:26:52

Trump Family’s Business Ties to Saudi Arabia Raise Ethics Worries

President Trump will host Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi Arabia’s de facto ruler, who oversees a major construction project that is in talks with the Trump family business.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shsmehr Nachrichten