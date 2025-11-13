Aston Martin Aktie
WKN DE: A2N6DH / ISIN: GB00BFXZC448
|
13.11.2025 19:30:05
Aston Martin chair explored buyout of carmaker with Saudi fund
Canadian billionaire Lawrence Stroll discussed a deal with PIF for struggling luxury auto groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!