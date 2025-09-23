|
23.09.2025 20:11:38
Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump befürwortet einen Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von Nato-Staaten eindringen sollten. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass Nato-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "Ja, das bin ich"./ngu/DP/men
