Trump: Goldenes Zeitalter der USA beginnt jetzt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat versprochen, die USA an jedem Tag seiner Amtszeit an erste Stelle zu stellen. "Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt", sagte Trump in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol. Das Land werde aufblühen und wieder überall auf der Welt respektiert. "Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden nicht zulassen, dass wir ausgenutzt werden." Die USA würden großartiger und stärker als je zuvor werden, sagte der Republikaner./lkl/DP/nas