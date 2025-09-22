|
22.09.2025 05:37:38
Trump: Kirk ist 'Märtyrer für die amerikanische Freiheit'
GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Charlie Kirk als "Märtyrer für die amerikanische Freiheit" bezeichnet. Kirk sei von einem "radikalisierten, kaltblütigen Monster auf abscheuliche Weise ermordet" worden, sagte Trump bei der großen Trauerfeier für Kirk im Bundesstaat Arizona. Der 31-Jährige sei getötet worden, weil er sich "für Freiheit und Gerechtigkeit, für Gott und sein Land, für Vernunft und gesunden Menschenverstand eingesetzt" habe. Das Attentat habe ihn "unsterblich" gemacht.
Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen worden. Dem mutmaßlichen Attentäter droht die Todesstrafe. Kirk galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Mit Podcasts und Auftritten erreichte er ein Millionenpublikum./gei/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.