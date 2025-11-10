:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.11.2025 14:27:15
Trump orders US food aid to be slashed for November
US states have been told to stop making full SNAP food payments to millions of low-income Americans. The Trump administration is in a legal tussle over a lack of federal funding due to the 40-day government shutdown.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
