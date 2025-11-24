Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
24.11.2025 19:25:00
Trump pours cold water on proposed FCC rule change that would allow Nexstar and Sinclair acquisitions
Nexstar and Sinclair’s stocks fell after President Trump went against his FCC head, saying that removing a cap on TV-station ownership would hurt Republicans.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
