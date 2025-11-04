Sinclai a Aktie
Ausblick: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sinclair A wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,912 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 766,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 16,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sinclair A einen Umsatz von 917,0 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,863 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 3,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
