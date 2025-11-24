Sinclai a Aktie

WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067

24.11.2025 19:25:00

Trump pours cold water on proposed FCC rule change that would shake up local TV news

Nexstar and Sinclair's stocks fell after President Trump went against his FCC head, saying that removing a cap on TV-station ownership would hurt Republicans.
