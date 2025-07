Trump verhängt Strafzölle auf EU-Produkte - Start 1. August

Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Zollhammer trifft Europa und Mexiko gleichzeitig

Donald Trump verschärft seinen handelspolitischen Kurs dramatisch. Der US-Präsident kündigte per veröffentlichtem Schreiben an, ab dem 1. August Einfuhrzölle von 30 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union und Mexiko zu erheben. Diese Ankündigung erfolgte über Trumps eigene Social-Media-Plattform und stellt eine erhebliche Steigerung gegenüber den zuvor im Raum stehenden 20 Prozent dar. Die Zollmaßnahmen kommen trotz laufender Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington, die eigentlich eine Einigung zum Ziel hatten.

EU-Bemühungen um Einigung bleiben erfolglos

Noch am Freitag hatte die EU ihre Verhandlungsbereitschaft bekräftigt. Trotz dieser Bemühungen blieb der erhoffte Durchbruch aus. Trump hatte zunächst eine Frist bis zum 9. Juli gesetzt, diese dann auf den 1. August verlängert - nur um jetzt die härteren Zölle anzukündigen. Bereits am Donnerstag hatte er gegenüber NBC News angekündigt, die EU werde "heute oder morgen" einen Brief mit Details zu neuen Zöllen erhalten.

Globale Zolloffensive trifft zahlreiche Handelspartner

Die Maßnahmen gegen die EU stehen nicht allein. Trump hatte bereits neue Zölle für mehrere wichtige Handelspartner angekündigt, darunter Japan, Südkorea, Kanada und Brasilien. Besonders hart trifft es den Rohstoffmarkt: Für Kupfer soll sogar ein Zoll von 50 Prozent eingeführt werden.

Diese umfassende Zolloffensive signalisiert eine fundamentale Neuausrichtung der US-Handelspolitik, die auf Konfrontation statt Kooperation setzt und globale Lieferketten erheblich belasten könnte.

Redaktion finanzen.net mit dpa (AFX)