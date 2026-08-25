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25.08.2026 17:02:00
Trump’s Canada Tariffs Rely on Untested Law
The president has invoked a long dormant section of law to hit one of America’s closest allies, a move that has troubled courts in the past.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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