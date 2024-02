TRxADE HEALTH-Aktie im Höhenflug: TRxADE HEALTH veräußert Vermögenswerte in Millionenhöhe

Am Dienstag rücken die Aktien von TRxADE HEALTH nach einem Verkauf von Vermögenswerten in den Fokus der Anleger.

• TRxADE HEALTH verkauft Vermögenswerte in Millionenhöhe• Micro Merchant Systems zahlt 22,5 Millionen US-Dollar in bar• TRxADE HEALTH-Aktie beflügelt

Wie die US-Anwaltskanzlei Dykema vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgab, half ein Dykema-Team TRxADE Health dabei, "den Verkauf im Wesentlichen aller Vermögenswerte einer seiner wichtigsten operativen Tochtergesellschaften abzuschließen." Das Dykema-Team habe diesen Deal in weniger als drei Wochen begonnen und abgeschlossen. TRxADE Health betreibt eine Plattform, die den Handel zwischen Käufern und Verkäufern von Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen ermöglichen soll.

TRxADE HEALTH verkauft Vermögenswerte in Millionenhöhe

Wie die Anwaltskanzleit Dykema berichtet, schloss TRxADE einen Vermögenskaufvertrag mit Micro Merchant Systems, einem durch Risikokapital finanzierten Unternehmen, vertreten durch Kirkland & Ellis, ab. Laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC werde die hundertprozentige Tochtergesellschaft Trxade, Inc. praktisch alle ihre Vermögenswerte an Micro Merchant Systems verkaufen, berichtet InvestorPlace. Diese Tochtergesellschaft betreibt die webbasierte Marktplattform des Unternehmens.

Laut InvestorPlace habe Micro Merchant Systems zugestimmt, 22,5 Millionen US-Dollar in bar für die Vermögenswerte zu zahlen. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen weitere 7,5 Millionen US-Dollar zahle. Dies sei der Fall, wenn Micro Merchant Systems durch die erworbenen Vermögenswerte 1,6 Millionen US-Dollar oder mehr von bestimmten Dritten oder durch Maßnahmen erhalte.

"Nach Abschluss des Vermögensverkaufs wird TRxADE Health über eine separate hundertprozentige Tochtergesellschaft, Integra Pharma Solutions, LLC, weiterhin Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Marken-, Generika- und Nicht-Arzneimittelprodukten besitzen und Geschäfte als lizenzierter Pharmagroßhändler betreiben und ansonsten weiterhin Eigentümer seiner Vermögenswerte sein, die nichts mit der zuvor von TRxADE Health betriebenen webbasierten Marktplattform zu tun haben.", heißt es in der Pressemitteilung von Dykema.

TRxADE HEALTH-Aktie auf Höhenflug

Die TRxADE HEALTH-Aktie zeigt sich am Dienstag beflügelt von den Nachrichten. Das Papier kann an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise um 120,40 Prozent auf 10,10 US-Dollar zulegen. Zuvor hatte das Papier seit Jahresstart 11,67 Prozent an Wert verloren und war vergangenen Freitag bei 4,59 US-Dollar aus dem Handel gegangen.

Die Nachricht sorgte zudem dafür, dass das Handelsvolumen deutlich in die Höhe schoss. Während das durchschnittliche Volumen laut MarketWatch bei 18.760 Anteilsscheinen liegt, wurden am heutigen Dienstag bereits über 7,4 Millionen TRxADE HEALTH-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.at