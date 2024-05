Tsubakimoto Chain gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tsubakimoto Chain ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tsubakimoto Chain die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 182,89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 76,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 70,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 511,63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 371,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 251,57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 266,81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 432,85 JPY und einen Umsatz von 268,15 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at