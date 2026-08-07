Tsumura legte Quartalsergebnis vor

Tsumura hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 86,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,16 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 49,70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tsumura 43,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at