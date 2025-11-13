Tsurumi Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tsurumi Manufacturing hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,32 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at