TTM Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TTM Technologies hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TTM Technologies 0,140 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 752,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 616,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at