Tupperware-Aktie gibt nach: Verschnaufpause bei Meme-Aktie Tupperware

• Tupperware-Aktie mit massiven Kursaufschlägen in den vergangenen Tagen• Spekulanten machen die Aktie zum Spielball• Wann ist die Börsenparty vorbei?

Bei knapp 0,70 US-Dollar dümpelte die Tupperware-Aktie noch vor rund zwei Wochen vor sich hin. Seitdem hat sich der Wert des Anteilsscheins sprunghaft vervielfacht: Zum Handelsende am 01. August 2023 war die Tupperware-Aktie 5,38 US-Dollar wert und damit mehr als sieben Mal so viel.

Aktie mit Meme-Potenzial

Da Nachrichten von Unternehmensseite fehlen, die eine adäquate Begründung für den Kurssprung liefern könnten, gehen Beobachter davon aus, dass die Tupperware-Aktie zum Spielball von Spekulanten geworden ist. Ähnlich wie GameStop, Bed Bath & Beyond und AMC Entertainment vor rund zwei Jahren, scheint auch Tupperware zu einer Meme-Aktie geworden zu sein.

Aktien, die als Meme-Aktien bezeichnet werden, haben in der Regel einen günstigen Einstiegskurs und sind wirtschaftlich angeschlagen. Ihre Leerverkaufsquote ist häufig überproportional hoch, da viele Investoren auf einen weiteren Kursabschwung wetten. Anleger, die derartige Aktien ausgemacht haben, verabreden sich häufig in sozialen Medien zum konzertierten Aktienkauf, der einen Kurssprung an der Börse auslöst. Shortseller, die die Titel zuvor leerverkauft hatten, sind dann gezwungen, sich mit Anteilsscheinen des Unternehmens einzudecken, was den Kurs zusätzlich stützt. Meme-Aktienkäufer steigen daraufhin im besten Fall mit Gewinn aus ihrem Spekulationsinvestment wieder aus, wobei es in der Regel äußert schwer ist, zu erkennen, wann das Meme-Potenzial einer Aktie ausgereizt ist.

Tupper-Party vorbei?

Bei Tupperware könnte dieser Zeitpunkt nun gekommen sein, denn nach den massiven Kursgewinnen der vergangenen Tage zeigt sich die Tupperware-Aktie zur Wochenmitte mit einem klaren Abwärtstrend: 31,88 Prozent auf 3,6650 US-Dollar verlor der Anteilsschein an der NYSE letztlich.

