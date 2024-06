Turcas Petrol vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Turcas Petrol stellte am 11.06.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -0,490 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at