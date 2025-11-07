Tutor Perini präsentierte Quartalsergebnisse

Tutor Perini gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,920 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at