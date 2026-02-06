Twentyfirst Century Management Services legte Quartalsergebnis vor

Twentyfirst Century Management Services veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Twentyfirst Century Management Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,540 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf -33,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -21,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at