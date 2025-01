Twilio-Aktie höher: Starker Ausblick bis 2027 und Aktienrückkauf kommen an der Börse gut an

Die Twilio-Aktie zündete am Freitag den Turbo, nachdem das Unternehmen auf seinem Investorentag vorläufige Quartalszahlen, einen optimistischen Dreijahresausblick und ein Aktienrückkaufprogramm vorgestellt hat. Auch Analysten reagierten begeistert und hoben ihre Kursziele an.

• Twilio gibt starken Dreijahresausblick• Vorläufige Quartalszahlen über Erwartungen• Analysten heben Kursziele reihenweise an

In der vergangenen Woche überraschte Twilio bei einem Investoren-Event mit beeindruckenden Prognosen für die nächsten drei Jahre. Das Unternehmen, das eine cloudbasierte Kommunikationsplattform betreibt, die es Softwareentwicklern und Unternehmen ermöglicht, Kundenkontakt über Telefon, SMS und andere Kommunikationswege komplett über die Cloud abzuwickeln und diese Services in Apps und Webseiten einzubinden, geht davon aus, dass sich die bereinigte Betriebsmarge bis 2027 auf 21 bis 22 Prozent erhöhen wird. Dies liege deutlich über dem bisherigen Marktkonsens von 19,68 Prozent, wie "CNBC" berichtet. Im letzten Quartal betrug die bereinigte Betriebsmarge von Twilio noch 16,1 Prozent.

Zusätzlich erwartet Twilio für das Jahr 2025 einen freien Cashflow zwischen 825 und 850 Millionen US-Dollar sowie ein Umsatzwachstum von sieben bis acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bis 2027 soll dann ein freier Cashflow von drei Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden - nach nur knapp 700 Millionen US-Dollar in den vergangenen drei Jahren. Für das Umsatzwachstum wurde kein Drei-Jahres-Ziel ausgegeben, Twilio-CEO Khozema Shipchandler sagte jedoch bei dem Event laut "CNBC", dass man das Unternehmen darauf ausrichte, "im Laufe der Zeit zweistelliges Wachstum zu erzielen".

"Wenn wir 2025 gut abschneiden, denke ich, dass wir ab 2026 unsere eigene Geschichte schreiben werden", so Shipchandler weiter. Laut "CNBC" geht das Unternehmen davon aus, dass sein adressierbarer Gesamtmarkt durch die Expansion in neue Geschäftsfelder wie konversationelle künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2028 auf 158 Milliarden US-Dollar anwachsen werde. Bei einer Konzentration auf Kommunikation und Kundendatenplattformen seien es hingegen nur 119 Milliarden US-Dollar.

Vorläufige Quartalszahlen über Erwartungen - Analysten begeistert

Twilio präsentierte den Investoren laut "CNBC" außerdem seine vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2024. Mit einem Umsatzwachstum von 11 Prozent und einem bereinigten Betriebsergebnis, das die obere Grenze der erwarteten Spanne von 185 bis 195 Millionen US-Dollar übertraf, konnte Twilio laut dem Nachrichtenportal dabei die Erwartungen der Analysten schlagen.

Zusätzlich kündigte Twilio laut "Investing.com" auch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von zwei Milliarden US-Dollar an, das bis Ende 2027 laufen soll.

Analysten reagierten prompt: Die Experten von Baird stuften die Aktie laut "CNBC" von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhten ihr Kursziel deutlich von 115 US-Dollar auf 160 US-Dollar. Dabei erwarten sie, dass ein "potenzieller Beat-and-Raise-Rhythmus die Aktien weiter nach oben treibt, insbesondere angesichts der steigenden Rentabilität, des Cashflows und der Kapitalrenditen". Ähnlich optimistisch zeigten sich laut "Finanztrends" auch Analysten von UBS und Morgan Stanley, die ihre Kursziele auf 145 US-Dollar beziehungsweise 144 US-Dollar nach oben anpassten.

So reagierte die Twilio-Aktie

Die langfristigen Prognosen kombiniert mit den vorläufigen Quartalszahlen und den Analystenstimmen sorgten dafür, dass es für die Twilio-Aktie am Freitag im US-Handel kräftig nach oben ging. Bis zum Handelsschluss an der NYSE legte das Papier um satte 20,13 Prozent auf 136,23 US-Dollar zu. Im Handelsverlauf wurde zeitweise sogar ein neues 52-Wochen-Hoch bei 141,40 US-Dollar erreicht. Nachbörslich ging es am Freitag für die Twilio-Aktie mit einem Plus von 0,56 Prozent auf 136,99 US-Dollar dann noch ein klein wenig weiter nach oben.

Am Montag ging es für die Twilio-Aktie mit einem Plus von 2,03 Prozent auf 138,99 US-Dollar dann jedoch nach oben.

Redaktion finanzen.at