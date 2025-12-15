Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
15.12.2025 21:09:00
Two Fed officials who rarely agree both say inflation will not be a problem going forward
Fed governor Stephen Miran and New York Fed President John Williams say they are not worried about inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
