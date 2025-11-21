|
21.11.2025 06:31:44
Tyner Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tyner Resources hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Tyner Resources hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
