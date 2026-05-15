Tyra Bioscience, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tyra Bioscience, hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at