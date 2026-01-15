U-NEXT legte Quartalsergebnis vor

U-NEXT hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

U-NEXT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,32 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 104,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte U-NEXT 91,93 Milliarden JPY umgesetzt.

