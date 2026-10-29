29.10.2026 13:35:13

U.S. GDP Increased 3.4% in Third Quarter

Spending by A.I. companies and consumers powered gross domestic product growth in the third quarter, federal data showed.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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