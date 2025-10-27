Unifi Aktie
WKN DE: A1C8J1 / ISIN: US9046772003
|
27.10.2025 09:27:00
Ubiquiti UniFi Access: Angreifer können sich unbefugt Zugriff verschaffen
In Ubiquitis UniFi Door Access klafft eine kritische Sicherheitslücke, die Angreifern unbefugten Zugriff ermöglicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
