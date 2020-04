UBM 2019 auf Rekordkurs - 2020 wegen Coronakrise Liquidität im Fokus - Aktie im Höhenflug

Durch die Coronakrise sieht man sich in mehreren Bereichen betroffen. Die Liquiditätslage sei Ende 2019 komfortabel gewesen, dennoch fokussiere man sich nun besonders auf die Cash-Situation.

UBM verfüge über ein flaches Rückzahlungsprofil bei Anleihen und Schuldscheindarlehen mit Rückzahlungen von nur rund 50 Mio. Euro im Dezember 2020 und weiteren 50 Mio. Euro im November 2021, erklärte das Unternehmen am Montag zur Jahresbilanz. Die liquiden Mittel zum Ultimo 2019 sind darin mit 212,4 Mio. Euro (nach 200,4 Mio. Euro im Jahr davor) angegeben und die Nettoverschuldung mit 442,4 (421,8) Mio. Euro. Das Eigenkapital lag bei 462,5 (436,3) Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von 35,1 (35,3) Prozent der Bilanzsumme entsprach; die Quote lag damit am oberen Ende der Zielbandbreite von 30 bis 35 Prozent.

Zur Ertragsentwicklung 2020 seien "derzeit keine seriösen Prognosen möglich" - das werde erst im Jahresverlauf der Fall sein. Das Hotel-Pachtgeschäft von UBM sei durch die aktuellen Reisebeschränkungen und daraus folgenden Hotelschließungen unmittelbar negativ betroffen. Auch sei man durch Zloty- und Tschechen-Kronen-Kursschwankungen buchhalterisch tangiert. Nicht betroffen seien die "forward" verkauften Immobilien, die positiv zum Ergebnis beitragen würden. Aber die Verkaufstätigkeit bei den noch nicht veräußerten Immobilien könnte sich auf Basis des unsicheren Marktumfelds verzögern.

UBM-Chef Thomas Winkler hatte vorige Woche zu einer Zeitung gesagt, man rechne aufgrund des wegen der Coronakrise fehlenden Tourismus mit Einbußen von rund 10 Mio. Euro. Alle 13 vom Unternehmen gepachteten Hotels seien derzeit zugesperrt: "Das wird uns heuer zehn Millionen Euro Verlust bescheren." Dauere die Schließung länger als bis Juni, werde das eine Million Euro pro Monat kosten, so der CEO.

2019 war für UBM das zweite Rekordjahr in Folge, die Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) kletterte um 27 Prozent auf 70,5 Mio. Euro, der Nettogewinn im selben Ausmaß auf 50,1 Mio. Euro. Pro Aktie stieg das Ergebnis sogar um mehr als 30 Prozent auf 7,10 Euro. Am Freitag hatten die Titel an der Wiener Börse mit 29,00 Euro geschlossen.

Die Dividende soll erneut bei 2,20 Euro/Aktie liegen. Dass die Ausschüttungsquote damit auf 31 Prozent sinkt (gegenüber 41 Prozent in den Vorjahren) bezeichnet UBM als "Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die zu erwartende Rezession infolge der Covid-19-Krise". Man versuche auch im aktuellen Extremumfeld die Interessen aller Stakeholder in der richtigen Balance zu halten, betonte CEO Winkler.

Auch wenn derzeit "keinen mehr die Performance 2019 interessiert", verschaffe sie UBM doch einen wichtigen Polster im stärksten Abschwung bei der Weltwirtschaftskrise, so Winkler. Man verfüge über eine ausgewogene Projektpipeline, mit einem über 40-prozentigen Wohnbau-Anteil - der wahrscheinlich am wenigsten betroffenen Assetklasse - und knapp 20 Prozent im Bürobereich. Zudem befänden sich die Projekte in Top-Metropolen mit Schwerpunkt auf Deutschland und Österreich. Alle Hotel- und Büroimmobilien, die 2020 fertig werden, seien vor der Coronakrise "forward" an bonitätsstarke Käufer verkauft worden. Die Wohnungsverkäufe der in Bau befindlichen Projekte lägen im Schnitt bei 70 Prozent.

2019 erwirtschaftete UBM 678,0 Mio. Euro Gesamtleistung, nach 897,7 Mio. Euro Rekordwert im Jahr 2019. 523,7 der 678,0 Mio. Euro entfielen auf Erlöse aus Immo-Verkäufen, unter anderem dem Forward-Verkauf des letzten Bauteils des Quartier Belvedere Central (QBC), der Büroimmobilie QBC 1&2, die voraussichtlich Ende 2020 fertig sein soll. Zu den größten Verkäufen 2019 zählten weiters die Veräußerung der Anteile an zwei Pariser Disney-Hotels sowie eines Entwicklungsprojekts in Dornach bei München.

Voriges Jahr beschäftigte UBM 389 (365) Mitarbeiter, Ende 2019 waren davon 55 (52) Hotel-Mitarbeiter.

Im Wiener Handel kommen die Zahlen gut an: Die UBM-Aktie legt dort derzeit 4,83 Prozent zu auf 30,40 Euro.

(Schluss/Forts. nach Bilanz-PK) sp/kre

APA