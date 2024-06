UBM-Aktie tiefrot: Verkauf des Center Wien Mitte-Anteils für Millionenbetrag

Sein 80-Prozent-Anteil an der W3 Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft ging für rund 30 Mio. Euro an die RALT Raiffeisen-Leasing GmbH & Co KG. Das Closing erfolgte am 27. Juni in Form eines Share Deals, wie UBM Development am Freitag bekanntgab. Die übrigen 20 Prozent der Anteile gehören der Raiffeisen

Das im Jahr 2000 eröffnete Center Wien Mitte umfasst unter anderem Büros der Raiffeisen-Bankengruppe, die Buchhandlung Thalia sowie ein Cineplexx-Kino. Den Angaben zufolge stehen rund 9.200 Quadratmeter Bürofläche, 5.900 Quadratmeter Geschäftsfläche, 4.730 Quadratmeter Kinocenter und 136 Parkplätze zur Verfügung. Die RALT Raiffeisen Leasing ist Mieterin der gesamten Bürofläche. 2023 ergaben sich Mieterlöse von rund 5 Mio. Euro.

Die UBM-Aktie verlor in Wien schließlich 2,74 Prozent auf 21,30 Euro.

(APA)